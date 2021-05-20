حماس توافق على هدنة بوساطة مصرية

أكدت مصادر في حركة حماس، أن التهدئة ربما تدخل حيز التنفيذ غداً وأن وقف إطلاق النار سيكون بشكل متزامن بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وأكدت “سكاي نيوز” أن هناك أنباء عن موافقة حماس على الهدنة بوساطة مصرية.

دعا مسؤولون كبار بمنظمة الصحة العالمية يوم الخميس إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة للسماح بإدخال المساعدات في ظل معاناة النظام الصحي في القطاع من نقص شديد.

وقال ريك بيبركورن الذي يرأس مكتب المنظمة في الضفة الغربية وقطاع غزة في إفادة صحفية “حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار، يتعين على جميع أطراف الصراع الاتفاق على هدنة إنسانية لضمان إمكانية دخول غزة والخروج منها”.