المغرب يقلص ساعات الحظر الليلي

قررت المملكة المغربية تقليص فترة حظر التجوال الليلي، ابتداء من يوم غد الجمعة، فيما لم تُدخل أي تغييرات بشأن الرحلات الجوية المُعلقة.

وبموجب القرار تم تخفيف حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ليبدأ من الساعة 11 ليلا بدلا من 8 مساء ويستمر حتى الساعة 4:30 صباحا.

وحسب بيان الحكومة المغربية، فإنه يُمكن للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي الاستمرار في استقبال الزبائن حتى الساعة 11 ليلا.

وأبقت الحكومة على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، والخاصة بالحفلات، التجمعات والتظاهرات، قاعات السينما، والجنائز.