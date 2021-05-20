صحة جدة: زيارة المرضى في المستشفيات لـ”المحصنين فقط”

أعلنت صحة جدة اقتصار زيارة المرضى في اقسام التنويم وأقسام العناية المركزة في جميع المستشفيات التابعه لصحة جدة على الأشخاص “المحصّنين”.

وعزت صحة جدة ذلك إلى الحاجة إلى رفع تطبيق سياسات مكافحة العدوى وحرصاً على سلامة الجميع.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1330 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في السعودية إلى 437 ألفاً و569 حالة، من بينها 8629 حالة نشطة معظمها مستقرة، منها 1365 حالة حرجة ما زالت تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

فيما أعلنت الصحة عن شفاء 1055 حالة، ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 421 ألفاً و726 حالة، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الوفاة لتصل إلى 7214 بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.