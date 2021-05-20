تذبذب في أعداد إصابات كورونا بالقصيم خلال ٧٢ ساعة

سجلت منطقة القصيم أمس الخميس ارتفاعاً في عدد الإصابات عن الأربعاء وفق التقرير اليومي لوزارة الصحة السعودية.

ورصدت “الصحة” اليوم في إعلانها 41 حالة تتوزع على 12 محافظة بالقصيم هي عنيزة، الرس، المذنب، البكيرية، البدائع، النبهانية، رياض الخبراء، الأسياح، عيون الجواء، الشماسية، عقلة الصقور، ضرية إلى جانب مدينة بريدة مقر إمارة المنطقة.

ولم يستقر مؤشر عدد الإصابات منذ الثلاثاء الماضي حتى اليوم الخميس ، حيث بدأ بـ 37 حالة ثم انخفض أمس الأربعاء إلى 31 حالة ليعاود الصعود اليوم مسجلاً 41 حالة من أصل 1330 إصابة جديدة تزامناً مع عودة العمل للمقرات الحكومية والقطاع الخاص ، والقطاع غير الربحي بعد إجازة عيد الفطر المبارك.