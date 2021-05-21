العلامة الزرقاء تعود لحسابات #تويتر… وهذه أبرز الفئات المسموح لها بالتوثيق

أعلنت منصة التدوين المصغر “تويتر” أمس الخميس عن اعادة العلامات الزرقاء للحسابات مما يسمح لأي شخص بالتقدم بطلب للحصول عليها.

وقامت الشركة أيضًا بمعاينة التغييرات المحتملة التي تطرأ على الحسابات والتسمية القادمة للحسابات الآلية.

ويتعين على المستخدمين استيفاء معايير التحقق المُجددة، التي تتضمن امتلاك حساب للمصلحة العامة يندرج تحت واحد من ستة أنواع مختلفة من التصنيفات بالإضافة إلى كونه أصيلًا ومميزًا ونشطًا.

وفيما يلي الفئات الست للحسابات التي يمكن أن تتأهل للتحقق:

حكومة- الشركات والعلامات التجارية والمنظمات- المنظمات الإخبارية والصحفيون-وسائل الترفيه-الرياضة والألعاب- النشطاء والمنظمون وغيرهم من الأفراد المؤثرين.

ويمكن تقديم طلب التحقق عبر علامة التبويب إعدادات الحساب في مرحلة ما خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبمجرد التقديم، تقول تويتر: إنه يمكنك توقع رد في غضون أيام قليلة، ولكن هذا المخطط الزمني قد يستمر لبضعة أسابيع حسب حجم الطلبات.

وقالت تويتر: إن جميع الطلبات يتم تقييمها من قبل البشر، وإذا تمت الموافقة على عملية التحقق، فإن الشارة الزرقاء تظهر في حسابك تلقائيًا.

وإذا لم توافق تويتر على طلبك وما زلت تعتقد أنك مؤهل للحصول على الشارة، فيمكنك إعادة تقديم الطلب في غضون 30 يومًا من قرار الشركة.

وأوقفت الشبكة الاجتماعية البرنامج في شهر نوفمبر 2017 بعد أن تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب حصول حساب شخص متعصب للبيض على شارة التحقق الزرقاء.

واعترفت الشركة في ذلك الوقت بأن الغرض من التحقق أصبح مشوشًا، وكان من المفترض في الأصل أن تكون وسيلة لمصادقة هوية الحساب، ولكن بمرور الوقت أصبح يُنظر إلى الشارة على أنها شيء مثل تأييد تويتر نفسها.

وأطلقت تويتر برنامج التحقق الأصلي في عام 2009 كوسيلة للتحقق من هويات المستخدمين البارزين المعرضين لخطر انتحال الهوية.

ولكن عملية التحقق كانت غامضة، ولم تكن هناك طريقة واضحة للتقدم، وتغير ذلك عندما فتحت تويتر برنامج التحقق الخاص بها للجمهور في عام 2016.

وعندما تم إيقاف برنامج التطبيق العام مؤقتًا في عام 2017، حاولت المنصة توضيح قواعدها حول الحسابات المؤهلة للتحقق.

وتم تقديم سياسة تحقق جديدة في شهر يناير 2021 مع فئات الحسابات الست المدرجة أعلاه المؤهلة للتحقق.

ووفقًا لقواعد شهر يناير 2021، يجب أن يكون للحسابات عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف تم التحقق منه وصورة حساب واسم حتى تكون مؤهلاً.

وقد تفقد الحسابات أيضًا شاراتها بسبب الانتهاكات الجسيمة أو المتكررة لقواعد تويتر.

وبينما تم تعليق برنامج التحقق العام، استمرت المنصة في التحقق يدويًا من حسابات معينة، مثل تلك التي تنشر معلومات حول الوباء أو المرشحين الذين يخوضون انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020.

وكجزء من الإعلان الجديد اليوم، تقول تويتر: إنها تخطط لإضافة المزيد من فئات الحسابات التي يمكن أن تكون مؤهلة للتحقق في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك العلماء والأكاديميين والزعماء الدينيين.

وفيما يلي رابط توثيق حسابات تويتر:

https://mobile.twitter.com/settings/account/request_verification