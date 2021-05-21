كندا: إسقاط #الطائرة_الأوكرانية إرهاب إيراني مُتعمد

قضت محكمة في مقاطعة أونتاريو الكندية أمس الخميس، بأن إيران مُدينة بتعويضات لعائلات رفعت دعاوى قضائية بعدما أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة ركاب أوكرانية في يناير عام 2020، عقب وقت قصير من إقلاعها من طهران.

وخلصت محكمة العدل العليا في أونتاريو إلى أن الهجوم الصاروخي كان عملاً إرهابياً متعمداً، استناداً بشكل أساسي على أدلة مكتوبة قدمها محامون يمثلون عائلات بعض الضحايا.

ولم تدافع إيران عن نفسها في المحكمة. ولم يرد مكتب في واشنطن يتولى الشؤون القنصلية للإيرانيين في كندا، على اتصالات ورسالة بالبريد الإلكتروني.

ولم يقرر التعويضات،على أن يكون التعامل معها في جلسة لاحقة.

وطلبت الدعوى عند رفعها في البداية تعويضاً لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندي (1.2 مليار دولار).

وقالت الحكومة الإيرانية من جهتها في وقت سابق، إن إسقاط الطائرة كان “خطأ كارثياً” ارتكبته قوات كانت في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة مع الولايات المتحدة.