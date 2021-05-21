رومانيا تضبط 1.5 طن من الهيروين الإيراني

أعلنت السلطات الرومانية أمس الخميس، ضبطها في ميناء كونستانتا، جنوب شرق، ما يقرب من 1500 كلغ من الهيروين مهربة من إيران، في واحدة من أضخم عمليات تهريب المخدرات التي تحبطها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.

وقالت النيابة العامة الرومانية المتخصصة في مكافحة المافيا في بيان إن زنة شحنة الهيروين المضبوطة بلغت 1452 كلغ، وكانت مخبّأة في حاوية شحن مواد بناء، مشيرة إلى أن وجهتها النهائية كانت أوروبا الغربية، وتناهز قيمتها لو بيعت في السوق السوداء بالتجزئة حوالى 45 مليون يورو.

وأضاف البيان “هذا ضبط تاريخية، هي ثاني أضخم عملية ضبط في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة”.

وفي فبراير(شباط) الماضي، ضبطت الشرطة الهولندية في ميناء روتردام 1.5 طناً من الهيروين.

ومن جهتها أعلنت الشرطة الرومانية أنّ “مداهمات نُفذت الأربعاء والخميس في رومانيا وفي دولتين أوروبتين غربيتن، وقُبض فيهما على 9 أعضاء مفترضين في الشبكة، هم رومانيون وأجانب”.

وأوضحت الشرطة الرومانية أن ضبط الشحنة كان بالاشتراك مع السلطات القضائية في العديد من البلدان، بينها المجر، والنمسا، وألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وبدعم من الشرطة الأوروبية “يوروبول” والوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المسائل الجنائية “يوروغاست”.