“يويفا” ساخراً: السوبر الأوروبي منح بيد واحدة وأخذ بخمسة

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تقريراً سخر فيه من ادعاءات الأندية، التي كانت قد أعلنت عن مشروع إطلاق بطولة جديدة منفصلة تحت مسمى “دوري السوبر الأوروبي”، بأن البطولة كانت ستحمي هرم كرة القدم بشكل أفضل.

وكان 12 من أندية القمة في أوروبا قد أعلنوا في 18 أبريل الماضي، أنهم بصدد إطلاق بطولة تحت مسمى “دوري السوبر الأوروبي”، ووعدوا بتقديم أكثر من عشرة مليارات دولار كمدفوعات تضامنية للأندية الأخرى غير المشاركة في البطولة خلال الفترة الأولى من هذا الالتزام، والتي تردد أنها ستكون مدتها 23 عاماً.

وانهارت تلك الخطط خلال 72 ساعة إثر احتجاجات من قبل المشجعين وضغوط من جانب “يويفا” وكذلك الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” إلى جانب حكومات واتحادات وطنية، وقال رئيس “يويفا” ألكسندر سيفرين، إن دوري السوبر الأوروبي “منح بيد واحدة وأخذ بخمسة أياد”.

وفي تقرير لـ”يويفا” بعنوان: “مشهد كرة القدم الأوروبية للأندية”، نشرته وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” اليوم الجمعة، أوضح “يويفا” أنه قدم 558 مليون يورو (5ر680 مليون دولار) في العام الواحد كمدفوعات تضامنية من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2021، وهو مبلغ “بصدد الزيادة بشكل كبير” في الفترة ما بين عامي 2021 و2024.

وأضاف التقرير: “التقارير التي تتحدث عن 10 مليارات دولار على مدار 23 عاماً والادعاءات المضللة للغاية بأن هذا سيضاعف المدفوعات التضامنية ثلاث مرات، يجب وضعها في سياقها المناسب، حتى لو كان هذا لن يطبق على الإطلاق”.

وأوضح يويفا: “دون الدخول في حسابات تفصيلية، فإنه من المتوقع أن يوفر معدل النمو المتواضع الذي يبلغ 5% سنوياً (وهو أقل بكثير من المعدلات التاريخية والحالية) أكثر من 28 مليار دولار في المدفوعات التضامنية (ليويفا) على مدار 23 عاماً، ولا حاجة لقول إن العشرة مليارات دولار ليست ثلاثة أضعاف الـ28 مليار دولار”.