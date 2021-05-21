أسعار #النفط تتجه لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس، وسط متابعة مستجدات الطلب على الخام.

وعلى الرغم من أن زيادة إصابات “كورونا” في آسيا بقيادة الهند قد تؤدي إلى الضغط على الاستهلاك العالمي للنفط، فإن المستثمرين لا يزالون متفائلين بشأن تعافي الطلب على الخام في صيف العام الجاري، إذ من المقرر أن تسمح برامج الرحلات في أوروبا والولايات المتحدة باستقبال المزيد من الأشخاص.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يوليو هامشيًا بنحو 0.1% إلى 65.20 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو 0.4% مسجلة 62.17 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن “بيكر هيوز” بيانات منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري في وقت لاحق اليوم.