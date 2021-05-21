الذهب يتجه لتسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة قبل صدور بيانات اقتصادية واتجاه التعاملات نحو الأصول الخطرة وسط التفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي من جائحة “كورونا”، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي.

وتعهد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” أمس الخميس بالمضي قدمًا في تطوير عملة رقمية، مضيفًا: “فعالية أداء اقتصادنا تتطلب امتلاك الناس للإيمان والثقة ليس فقط في الدولار، ولكن أيضاً في شبكات الدفع والبنوك ومقدمي خدمات الدفع الآخرين الذين يسمحون بالتدفق اليومي للأموال”.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.4% عند 1874.80دولار للأوقية في تمام الساعة 09:35 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.2% إلى 1873.19 دولار للأوقية.

فيما تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 1.1% عند 27.76 دولار للأوقية.

على الجانب الآخر، ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.3% مسجلًا 1202.99 دولار للأوقية، فيما تراجع سعر البلاديوم الفوري بنحو 1% إلى 1202.99 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- عند 89.790 نقطة.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي الأولية في الولايات المتحدة عن مايو الجاري في وقت لاحق اليوم.