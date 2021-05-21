ميشال عون: #الحريري عاجز عن تأليف حكومة في #لبنان

يجتمع مجلس النواب اللبناني اليوم الجمعة، لمناقشة رسالة من الرئيس ميشال عون قال فيها: “أصبح من الثابت” أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري “عاجز عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ” البلاد من أزمتها المالية.

وتأتي الرسالة التي اطلعت عليها رويترز بعد أشهر من المفاوضات السياسية لتشكيل حكومة وأحيلت إلى البرلمان الذي سيلتئم اليوم لمناقشتها.

وتتولى حكومة تصريف الأعمال إدارة البلاد منذ استقالتها بعد انفجار هائل في مستودع بمرفأ بيروت في أغسطس.

وزاد الانفجار في تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد متردٍ منذ أواخر 2019.

وقال الرئيس عون، في رسالته: أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المُجدي مع مؤسسات المال الأجنبية، والصناديق الدولية، والدول المانحة.