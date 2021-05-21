الإحتلال يكشف حصيلة القتال: تدمير 100 كيلومتر من الأنفاق ومقتل 225 من #حماس والجهاد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه دمر أكثر من 100 كيلومتر من الأنفاق في قطاع غزة خلال 11 يوماً من القتال.

وأضاف الجيش في بيان، أنه قتل حوالي 225 من أعضاء حركتي حماس والجهاد، بينهم 25 من كبار القادة، حسب ما أوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية على موقعها.

وتابع الجيش إنه دمر أيضاً حوالي 70 قاذفة صواريخ، وبنية تحتية ذات صلة، بما في ذلك عشرات المنشآت التي يستخدمها الجناح العسكري لحماس، 9 منها أبراج شاهقة، وعدد من المباني التي تستخدمها الحركة في أعمالها اليومية لإدارة شؤون القطاع.

وأعلنت إسرائيل مقتل 12 شخصاً، بينهم 3 عمال أجانب، وإصابة 350، في قصف الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.

وجاء البيان الإسرائيلي بعد سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بوساطة مصرية، بعد منتصف ليلة الخميس.