اليونيسيف تدعو للوصول السريع للمساعدات لأطفال غزة

أعلنت منظمة اليونيسيف أنه تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 65 طفلاً فلسطينيًا وإصابة 540 آخرين على مدى الأيام الأحد عشر الماضية.

وقالت المتحدثة باسم منظمة اليونيسيف لوسيا المي في تصريح للصحفيين إن معظم الأطفال الذين قتلوا كانوا في منازلهم حيث ينبغي أن يكونوا في أمان ولكنهم قضوا وانتهت حياتهم وأحلامهم ومستقبلهم ، وأن بعض الأطفال ظلوا تحت الأنقاض لساعات قبل العثور عليهم ، وقد اضطر 107 آلاف شخص إلى الفرار من منازلهم في غضون هذه المدة القصيرة ، ولجأت أكثر من 9 آلاف أسرة في 58 مدرسة تابعة لوكالة الأنوروا في غزة ، وبقية النازحين يقيمون لدي الأصدقاء والأقارب .

وأضافت أن أمان الأطفال في غزة أمر صعب للغاية حتى قبل التصعيد الأخير من قبل القوات الإسرائيلية ، وقد شهد بعضهم 4 صراعات بدون وجود أي مكان آمن لهم في أنحاء قطاع غزة ، مشيرة أن طفلا من بين كل 3 أطفال في غزة احتاج للدعم والعلاج النفسي والعقلي بسبب أعمال العنف .

وأشارت إلى تأثير الأعمال العدائية المدمر للبنية التحتية المدنية التي تقدم الخدمات الضرورية المنقذة لحياة الأطفال في غزة ، والتي شملت تضرر 50 منشأة تعليمية و20 منشأة صحية .

وتضرر 50% من شبكة المياه ، فأصبح أكثر من 809 آلاف شخص لا يمكنهم الوصول إلى المياه المنقولة بالأنابيب ، حيث تعرضت آبار المياه الجوفية والخزانات ومحطات تحلية المياه والصرف الصحي وشبكات توصيل المياه ومحطات الضخ لأضرار جسيمة ، ما يعرض الأطفال للإصابة بالأمراض المعدية المنقولة عن طريق المياه .

ودعت اليونيسيف إلى الوصول السريع للمساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة قطاع غزة والتوصل إلى حل سلمي طويل الأجل للصراع المستمر منذ 7 عقود .