رجل خامنئي: المقاطعون للانتخابات الرئاسية ” كفار”

أثار رجل الدين الإيراني أحمد علم الهدى جدلا واسعا في إيران ، بسبب وصفه مقاطعي الانتخابات الرئاسية بـ ” الكفار”.

وقال علم الهدى وهو ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي بمدينة مشهد الإيرانية خلال خطبة صلاة الجمعة إن : من يدعو الناس إلى عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في إيران كفار.

وأضاف في انتقاده للرئيس الحالي حسن روحاني أن الناس الذين قالوا إنهم يحلون مشاكل البلاد في مائة يوم.. أليس هم كاذبون وخونة وأعداء لهذا الشعب؟ وقد ظنوا أن جميع مشاكل البلاد سببها العقوبات.

ونوّه رجل الدين المتشدد أن بلاده بحاجة إلى مسؤولين أكْفَاء مؤمنين للقيام بواجبهم، وسيتم حل المشاكل إذا شارك الناس في الانتخابات قدر الإمكان ووجدوا مسؤولًا يتمتع بهذه الخصائص، وهدفه الوحيد هو السعي لخدمة الناس.