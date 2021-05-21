أمطار رعدية.. “الأرصاد”: هذه توقعات طقس الغد في المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لطقس غد السبت في المملكة 10/ 10/ 1442 الموافق 22 مايو الجاري.

وقال إنه يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف وسماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وشملت التوقعات، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة.