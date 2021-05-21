جماعات سرية لإيران بديلا عن الفصائل في العراق .. تفاصيل مثيرة بعد اغتيال قاسم سليماني

غيرت إيران من طريقة اعتمادها على الفصائل الموالية لها في العراق في الآونة الأخيرة.

وبحسب ما نشرته تقارير إخبارية فإن إيران اختارت بدقة مئات من المقاتلين الذين يحظون بثقتها من بين كوادر أغلب الفصائل القوية الحليفة لها في العراق، لتشكل جماعات نخبوية أصغر حجماً شديدة الولاء لها.

وفي التفاصيل فقد تم تدريب الجماعات السرية الجديدة العام الماضي على حرب الطائرات المسيرة والاستطلاع والدعاية الإلكترونية.

وأضافت أن هذه الجماعات السرية تأتمر بأمر ضباط في فيلق القدس ذراع الحرس الثوري الإيراني المسيطر على الفصائل المتحالفة مع إيران.

وكشفت روايات مسؤولين أمنيين عراقيين وقادة فصائل ومصادر دبلوماسية وعسكرية غربية، أن هذه الجماعات مسؤولة عن سلسلة من الهجمات المعقدة على نحو متزايد التي استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها.

يأتي هذا عقب ما شهدته من انتكاسات وعلى رأسها مقتل القائد العسكري قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، الذي كان يسيطر سيطرة شديدة على الفصائل الشيعية العراقية حتى مقتله العام الماضي في هجوم صاروخي أمريكي بطائرة مسيرة بالعراق.

وبسبب عدم تمتع إسماعيل قاآني الذي خلفه في قيادة فيلق القدس بقوة النفوذ ذاته الذي تمتع به سليماني على الفصائل، اضطرت الفصائل الكبرى الموالية لإيران في العراق إلى تحاشي الأضواء بعد رد فعل سلبي شعبي أثار مظاهرات واسعة احتجاجاً على النفوذ الإيراني في البلاد.

ولهذا رأت إيران أن السيطرة عليها تزداد صعوبة، غير أن التحول إلى الاعتماد على جماعات أصغر يحمل في طياته ميزات تكتيكية، فهي أقل عرضة للاختراق وربما يتأكد أنها أكثر فاعلية في استخدام أحدث الأساليب التي طورتها إيران لاستهداف خصومها مثل الطائرات المسيرة المسلحة.