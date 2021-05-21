“يويفا” يتوقع خسائر بقيمة 8 مليارات يورو بسبب كورونا

قال تقرير أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، إن أندية مسابقات دوري الدرجة الأولى في القارة من المتوقع أن تتكبد خسائر بأكثر من 8 مليارات يورو (9.78 مليار دولار) بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأوضح التقرير وجود خسائر بقيمة 4 مليارات يورو في مبيعات التذاكر، و2.7 مليار يورو في حقوق الرعاية و1.4 مليار يورو في إيرادات البث.

وأدت الخسائر إلى تراجع في إنفاق الأندية على صفقات الانتقال، وهوى الإنفاق في انتقالات يناير (كانون الثاني) بنسبة 56% بالمقارنة مع العام الماضي، وتراجع الإنفاق في الانتقالات الصيفية عام 2020 بنسبة 39% عن 2019.

وكان 43% من الانتقالات حول العالم من نصيب الأندية الإنجليزية، وكانت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الأكثر إنفاقاً في موسم 2020-2021 حيث أنفقت ما يزيد على 1.8 مليار يورو.

وقال “يويفا” إن الإصلاحات التي يجريها على لوائح اللعب النظيف المالي ضرورية وإن رسوم الانتقال والأجور “يجب تقليصها إلى مستويات مقبولة”.

كما انتقد التقرير دوري السوبر الأوروبي الانفصالي، قائلاً إن المسابقة المغلقة كان سيكون لها “آثار مدمرة على كرة القدم الأوروبية من منظور رياضي وعاطفي ومالي”.

وتم الإعلان عن الدوري الانفصالي بواسطة 12 نادياً الشهر الماضي لكنه انهار بعد 48 ساعة عقب انتقادات حادة من الجماهير والجهات المسؤولة عن اللعبة والسياسيين.