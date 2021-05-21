باحثا عن “كحكة انتصار” .. خامنئي يظهر فجأة ويوجّه رسالة تهنئة للفلسطينيين

بعد اختفاء طويل دام عشرة أيام وهي المدة التي تصاعدت فيها وتيرة القصف واستهداف الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال، ظهر المرشد الإيراني على خامنئي على تويتر، موجها رسالة تهنئة للفلسطينيين.

وكتب خامنئي على حسابه في تويتر :” تحياتي لفلسطين القوية المضطهدة.. تحية للشباب الفلسطيني الشجاع المتحمس.. تحية إلى غزة البطولية المقاومة..تحية إلى حماس والجهاد وجميع الفصائل الجهادية والسياسية الفلسطينية”.

وأضاف خامنئي في رسالته: أشكر الله على مساعدته والشرف الذي منحه للمقاتلين الفلسطينيين.. أتقدم بالتهنئة بالنصر على المجرمين الصهاينة.

يذكر أن فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري يحمل هذا الاسم، وقد شارك في قمع اليمنيين والسوريين، ولم يقاتل منذ نشأته ضد الاحتلال.