قائمة أولية لرئاسة وعضوية الأولمبية السعودية

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية القوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة للدورة الأولمبية 2021-2024م.

وتلقّت اللجنة قائمة واحدة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وضمّت الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائباً للرئيس، وعضوية كل من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وياسر بن عثمان الرميان، وياسر بن حسن المسحل، وأحمد بن شاهر طباع، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي، والدكتور حبيب بن علي الربعان، والدكتور غسان بن يوسف طاشكندي، وأحمد بن محمد الصبان، والمهندس أحمد بن صفوان القضماني، والعميد شداد بن طالع العمري، وإبراهيم بن سلمان المعيقل.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيُفتح باب الطعون على القوائم الأولية لمدة يوم، وإعلان القوائم النهائية للمرشحين غداً، على أن تُجرى الانتخابات خلال الجمعية العمومية الـ24 للجنة الأولمبية بعد غدٍ الأحد.