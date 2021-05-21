عاجل.. ارتكبت جرائم ضد المملكة.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قيادات حوثية

ملاحقات جديدة طالت قيادات في مليشيا الحوثي المتمردة باليمن، حيث أقرت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قيادات عسكرية تابعة للميليشيا، متورطة باستهداف المدنيين.

وشملت العقوبات المدعو محمد عبد الكريم الغماري الذي يتولى قيادة الهجمات الحوثية على محافظة مأرب ومسئوليته عن استهداف المدنيين.

من جهته أكد مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية أندريا جاكي أن محمد عبدالكريم الغماري بصفته مسؤول عسكري كبير في جماعة الحوثي، مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على البنية التحتية التي أضرت بالمدنيين ويشرف الآن على هجوم في مأرب يضاعف المعاناة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل تحميل قيادة الحوثيين المسؤولية عن الأعمال التي تسهم في الأزمة الإنسانية في اليمن.

كما نوّهت تقارير أن الغماري تلقى تدريبه العسكري في معسكرات مليشيا الحوثي التي يديرها حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

كما أوضحت أن الغماري مسؤول بشكل مباشر عن الإشراف على العمليات العسكرية للحوثيين التي دمرت البنية التحتية المدنية وجيران اليمن، وتحديداً السعودية والإمارات ويوجه بشراء ونشر أسلحة مختلفة، بما في ذلك العبوات الناسفة والذخيرة والطائرات بدون طيار بالإضافة إلى اشرافه على هجمات الطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية على أهداف سعودية.