تجديد عضوية رئيس الاتحاد السعودي في لجنة الانضباط في “فيفا”

صادق أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع على انتخاب أعضاء لجنة الانضباط بالاتحاد للفترة من العام الحالي 2021 وحتى عام 2025، والتي تضمنت تجديد عضوية رئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء كونغرس “فيفا” في دورته الحادية والسبعين، اليوم الجمعة، والذي ترأسه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث أقيم الاجتماع بنظام الفيديو كونفرانس.

من جانبه وجه رئيس الاتحاد السعودي الشكر لأعضاء الجمعية العمومية “فيفا” على ثقتهم، وللاتحاد الاسيوي لكرة القدم على دعمه المستمر، متمنيًا أن يحقق وزملاؤه باللجنة تطلعات الأعضاء والعمل على تطوير اللعبة والنهوض بها خلال الدورة الجديدة.

يذكر أن كونجرس “فيفا” في دورته رقم 71، كان قد وجه بدراسة اقتراح سعودي بإقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلاً من النظام الحالي والذي تقام فيه البطولة كل أربعة أعوام.