فيصل بن فرحان يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في نيويورك، اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندركنق.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وحضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.