عاجل.. الصحة القطرية تعلن تحديث سياسة السفر والحجر الصحي الخاصة بكورونا لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تحديث سياسة السفر والحجر الصحي الخاصة بكورونا لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القادمين لدولة قطر.

وأضافت أنه يتم إعفاء مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين أصيبوا سابقا بفيروس كوفيد-19 وتلقوا بعد ذلك جرعة واحدة من اللقاح، من الحجر الصحي بعد مرور أسبوعين من تلقي التطعيم، مع مراعاة وجوب تقديم شهادة التطعيم المطلوبة وإجراء فحص PCR قبل الوصول بـ 72 ساعة على أن تكون نتيجة الفحص سلبية.

وأوضحت أنه يمكن تطبيق نفس الإعفاء على الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا بعد تلقي جرعة واحدة من اللقاح، ويطبق الإعفاء بعد مرور أسبوعين من تاريخ الإصابة، كما ينطبق الإعفاء من الحجر الصحي على مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون القادمين لدولة قطر عن طريق مطار حمد الدولي أو منفذ أبو سمرة البري.

كما نبهت الوزارة إلى أنه يتعين على مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون تقديم المستندات التالية كي يكونوا مؤهلين للحصول على الإعفاء من الحجر الصحي :

1 – شهادة تطعيم معتمدة تظهر التاريخ الذي تلقوا فيه جرعة اللقاح.

2 – شهادة طبية معتمدة توضح تاريخ إصابتهم بـ /كوفيد-19/.

3 – نتيجة سلبية لفحص PCR على أن يكون الفحص قد تم إجراؤه في غضون 72 ساعة قبل الوصول لدولة قطر.

ونوهت أنه سيطلب من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين إجراء فحص PCR في مطار حمد الدولي ومنفذ أبو سمرة عند الوصول نظير رسوم إضافية بقيمة 300 ريال قطري تدفع باستخدام بطاقة بنكية أو من خلال رابط عبر الإنترنت يتم إرساله إلى رقم الهاتف المحمول الخاص بالفرد فور التسجيل في مطار حمد الدولي أو عيادات منفذ أبو سمرة.

وأوضحت أيضا أنها تقبل اللقاحات التالية فقط:

1 – لقاح فايزر/ بايونتيك

2 – لقاح موديرنا

3 – لقاح أسترازينيكا

4 – لقاح كوفيشيلد (أسترازينيكا)

5 – لقاح جانسين/ جونسون أند جونسون

6 – لقاح سينوفارم

وأشارت إلى أن جميع الإعفاءات من الحجر الصحي المذكورة أعلاه لا تنطبق على مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون القادمين لدولة قطر من أي من دول شرق آسيا الـ 6 التي يطبق الحجر الصحي الفندقي الإلزامي على القادمين منها.

وقالت إن هذا التغيير في سياسة السفر والحجر الصحي يتماشى مع أحدث الأدلة الطبية التي تظهر أن الأجسام المضادة الناتجة عن وجود إصابة سابقة بالفيروس وتلقي جرعة واحدة من اللقاح تتساوى مع تلك لدى الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل.