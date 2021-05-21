تونس.. يدفن نفسه حيا ويتصل بالشرطة لإنقاذه

أقدم رجل تونسي، أمس الخميس، على دفن نفسه في مقبرة بمحافظة قفصة جنوب العاصمة تونس.

وحاول المواطن التونسي، الانتحار، قبل أن يتصل بالشرطة طالبًا النجدة.

وكان الرجل قد دخل إلى قبر مفتوح في المقبرة، ثم أغلق على نفسه بقطع من الأسمنت، قبل أن يتراجع ويحاول الخروج، لكنه لم يستطع.

وبعد فشله في الخروج اتصل بالوحدات الأمنية طالبا منهم النجدة، فتحولت الفرق الأمنية إلى المقبرة وأخرجته من القبر.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لإخراجه من القبر وعلقوا عليها بالقول: “حادثة غريبة في ولاية قفصة حيث أقدم مواطن على دفن نفسه داخل أحد القبور ثم اتصل بالوحدات الأمنية لإنقاذه، وعند قدوم رجال الأمن وجدوه عالقًا داخل القبر ويتعاطى الكحول”.

كما أفاد شهود عيان، أن الرجل كان متعاطيا للكحول، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق معه وتم توقيفه إلى حين كشف ملابسات الواقعة.