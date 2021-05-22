بايدن: قلقون من برنامج الأسلحة النووية في #كوريا_الشمالية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية “قلقتان للغاية” بشأن برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وتريدان التركيز على حل دبلوماسي.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي عقب استقباله نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن في البيت الأبيض.

وقال بايدن إن المحادثات مع بيونغ يانغ يجب أن تركز على “خطوات عملية من أجل تقليل التوترات، ونحن نتحرك صوب هدفنا النهائي المتمثل في نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية”.

وقال بايدن: “ليس لدينا أوهام بشأن مدى صعوبة ذلك”.

كما أعلن بايدن تعيين الدبلوماسي الأمريكي سونغ كيم مبعوثاً لكوريا الشمالية.

ورحب مون بالتعيين وكذلك باستعداد الحكومة الأمريكية للعمل دبلوماسياً لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال في تصريحات مترجمة: “لدي توقعات كبيرة”.

وأضاف أن “المهمة المشتركة الأكثر إلحاحاً التي يتعين على بلدينا القيام بها هي تحقيق نزع السلاح النووي الكامل والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية”.

ووعد بايدن بأن الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع كوريا الجنوبية بشأن النهج تجاه بيونغ يانغ.

ووصف التحالف “الراسخ” مع سول بأنه “محور” السلام والأمن والازدهار في المنطقة.