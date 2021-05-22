جعجع: عون أضاع فرصة كبيرة على #لبنان.. أوصلنا لوضع لم يمر علينا في التاريخ

اتهم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الرئيس اللبناني ميشال عون بـ”إضاعة فرصة كبيرة على لبنان”.

وقال : عون أوصلنا إلى وضع لم يمر لبنان في تاريخه الحديث بمثله، وكان ممكناً (لعهد عون) أن يكون من أفضل عهود لبنان، وللأسف الشديد جداً أُضيعت الفرصة سنة 2016 وعملوا عكس ما كان متوقعاً أو ما كان يجب أن يفعلوه.

وأكد جعجع في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم السبت، أن السلطة الحالية فقدت كل اعتراف تقريباً بها سواء كان أجنبياً أم عربياً، وفقدت كل مصداقيتها ووضعت رأس لبنان تحت سابع أرض ولا أحد يثق بها لا في الخارج ولا في الداخل.

ورأى السياسي اللبناني أن رسالة الرئيس ميشال عون إلى مجلس النواب، حول تأخر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تشكيل الحكومة أسقطت كل أمل بولادة قريبة للحكومة.

واستبعد جعجع تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل، مبرراً ذلك بوجود ضغوط دولية وعربية كبيرة جداً.

وقال : إن كل القوى العربية والأجنبية مستعدة لاتخاذ خطوات جدية تجاه أي مسؤول لبناني يحاول أن يطرح أو يسهم بتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة.