أبو ريدة يشيد بالمقترح السعودي حول تنظيم كأس العالم

أكد عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، هاني أبو ريدة، أن الاتحاد الدولي للعبة أقدم على خطوة مميزة بالتوجيه بدراسة مقترح تنظيم كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلاً من 4 أعوام خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة رقم 71 أمس الجمعة، والذي حظي بموافقة 166 عضواً وتم اعتماده رسمياً من قبل “فيفا”.

وأوضح أبو ريدة في مداخلة تلفزيونية للقناة الرياضية السعودية أنه سعيد بعودة السعودية لحضورها الدولي، مشيداً بالمجهود الذي قام به رئيس الاتحاد السعودي للعبة ياسر المسحل، في تقديم هذا المقترح للاتحاد الدولي.

وأضاف: مجهود كبير قام به المسحل في تقديم المقترح أمام كونغرس فيفا بالصورة السعودية المميزة، وبشكل رائع وقمت بتوجيه التهنئة له في رسالة هاتفية أثناء الاجتماع.

ودلل أبو ريدة على منطقية الاقتراح الذي تقدم به الاتحاد السعودي للعبة، على أن ذلك يتناغم مع واقع العالم الذي يتغير سريعاً.

وتابع: شاهدنا كيف أحدث مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إيفاب، عدداً من القوانين الجديدة في محال كرة القدم وتمت الاستجابة سريعاً وأيضاً دخول التكنولوجيا التي لم يكن أحد يتصور أنها ستتناغم مع واقعية اللعبة.

وأضاف: دعونا ننتظر ونفكر ونعيد حساباتنا ونفكر بالمداخيل المالية التي ستعود بالنفع على الاتحادات الوطنية.

واختتم أبو ريدة تصريحاته قائلاً: الأجيال الجديدة تفكر بشكل مغاير عن الصورة القديمة لطبيعة كرة القدم لذلك علينا التناغم مع ذلك.