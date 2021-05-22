⁧‫النيابة_العامة‬⁩ تأمر بالقبض على أشخاص اعتدوا على شخص في إحدى الصالات الرياضية

أصدر النائب العام قرارا بالقبض على عدة أشخاص، تعدوا على شخص في إحدى الصالات الرياضية بمدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن توجيه النائب العام جاء وذلك بعد رصد مقطع متداول للواقعة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت مصادر، أن مركز الرصد النيابي، رصد تداول محتوى معلوماتي حول قيام عدة أشخاص بالاعتداء عمداً على شخص داخل مسبح إحدى الصالات الرياضية بمدينة الرياض.

وأضافت المصادر أن النائب العام أمر بتحريك الدعوى الجزائية بحق كل من اشترك في واقعة الاعتداء، وذلك بالقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وكذلك القبض على مصور المحتوى وناشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه التعدي على حريات الآخرين، والجناية عليهم بأي صورة من صورها.