إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 165.8 مليون

أظهر إحصاء لـ”رويترز” أن أكثر من 165.87 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى ثلاثة ملايين و575459.

ألمانيا تسجل أكثر من سبعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشفت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن ألمانيا سجلت 7082 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و642244 إصابة.

وزادت الوفيات 170 لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 87298 حالة وفاة.

الهند تسجل 257299 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت الهند اليوم تسجيل 257299 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 4194.

وتشير بيانات وزارة الصحة الهندية إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 26.3 مليون، بينما وصل عدد الوفيات إلى 295525.

كوريا الجنوبية تسجل 666 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 666 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 135344 إصابة.

وذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا أنه تم تسجيل أربع وفيات جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1926 حالة.

المكسيك تسجل 2604 إصابات جديدة بفيروس كورونا و176 وفاة

قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الجمعة إنها سجلت 2604 إصابات جديدة بفيروس كورونا و176 وفاة.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالبلاد إلى مليونين و392744 ومجمل الوفيات إلى 221256. وأوضحت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

البرازيل تسجل 76855 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 76855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2215 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ حتى الآن أكثر من 15​​​.9 ملايين إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات الرسمي أكثر من 446 ألف وفاة.