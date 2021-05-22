انفجار في مصفاة نفط جنوب إيران وإصابة 3 أشخاص

هز انفجار قوي ظهر اليوم السبت، مصفاة نفط عبادان، جنوب الأهواز، وهي أهم وأكبر وأقدم مصفاة نفط في إيران، ما أدى إلى جرح 3 عاملين فيها.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، وقع الانفجار في الوحدة الثالثة للمصفاة (FCCU) وتسبب في حريق هائل في القسم. كما أفادت تقارير بتصاعد سحب دخان ضخمة وبتلوث كبير عم مدينة عبادان.

وقالت السلطات إن سبب الحادث هو ارتفاع درجة الحرارة ووجود مواد قابلة للاشتعال ما تسبب بعطل فني ووقوع انفجار.

یذکر أن مصفاة عبادان كانت قد تعرضت لعدة حوادث خلال السنوات الأخيرة بسبب ما تقول السلطات الإيرانية إنه “نقص في تدابير السلامة”.

وتُعد مصفاة عبادان أكبر مصافي النفط في إيران، وتقوم يومياً بتكرير 400 ألف برميل من النفط الخام الثقيل وتحويله إلى منتجات ومشتقات بترولية.