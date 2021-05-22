“الصحة” تقدم نصائح مهمة لمصابي كورونا في العزل المنزلي

قدمت وزارة الصحة ممثلة في مركز 937 عددًا من النصائح لتخفيف أعراض كورونا لمن هم في العزل المنزلي مشيرة إلى أن التقيد بهذه النصائح يقلل من حدة الأعراض بشكل واضح.

وقالت الصحة ردًا على سؤال من أحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ويسأل عن علاج : لا يوجد حاليًا علاج محدد لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ولكن عند الإصابة يمكنك تخفيف حدة الأعراض في المنزل بعمل الآتي:

عند ارتفاع درجة الحرارة خذ قسطًا من الراحة واشرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف وتناول خافض الحرارة مثل الباراسيتامول.

شرب الكثير من السوائل الدافئة التي تساعد على تقليل الاحتقان بالحلق.

الاهتمام بتناول الطعام الصحي والإكثار من الخضروات والفاكهة التي تعزز المناعة وتجنب الطعام الغير صحي.

إذا كنت تعاني من السعال، يفضل تجنب الاستلقاء على ظهرك واستلق على جانبك أو اجلس في وضع مستقيم.