اندلاع حريق في مرفأ بيروت

وقع حريق عصر اليوم السبت في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مرفأ بيروت، بينما قالت مصادر أمنية لبنانية إن الحريق اندلع بأرض خالية قرب المرفأ.

وأكدت المصادر الأمنية عدم وقوع إصابات جراء الحادث. والتحقيق جارٍ لمعرفة أسبابه.

من جهته، قال جهاز الدفاع المدني لقناة “العربية”، إنه تمت السيطرة على الحريق.

وكان مرفأ بيروت قد شهدت في 4 اغسطس 2020 انفجاراً هائلاً يُعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، نجم عن تخزين كميات هائلة من مادة نيترات الأمونيوم لسنوات دون توفير شروط السلامة اللازمة.