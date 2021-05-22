“وقاية” توضح خطوات توثيق الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة

أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، اليوم (السبت)، خطوات توثيق الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة لفيروس “كورونا” في المملكة.

وأبانت الهيئة أنه بالنسبة للمواطنين والمقيمين، فإن كل من يظهر أنه محصن في تطبيق “توكلنا”، وتشمل من أكمل جرعتي لقاح “كورونا” كاملتين، والذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر 14 يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى، والمعافى لمدة لا تزيد على 6 أشهر حسبما يظهر في تطبيق “توكلنا”.

وأشارت إلى أن المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، فإن عليهم تسجيل اللقاحات إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني، لافتة إلى أن التسجيل متاح فقط لمن استوفى جرعات اللقاحات المعتمدة التالية: جرعتين لكل من ” فايزر، أسترازينيكا، وموديرنا”، وجرعة واحدة من لقاح “جونسون آند جونسون”، مع تقديم ما يثبت ذلك عند الوصول.

أما من تلقى جرعة واحدة من اللقاحات “فايزر، وموديرنا، وأسترازينيكا”، فلا يمكنه التسجيل بالموقع ويطبق عليه الحجر المؤسسي عند قدومه.