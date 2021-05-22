“الدفاع” تفتح باب الالتحاق بالخدمة العسكرية.. تعرف على طريقة التسجيل والشروط

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعين في وزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي 1442 هـ / 1443 هـ للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/20 هـ.

ودعت وزارة الدفاع الطلبة الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة عبر الرابط: https://afca.mod.gov.sa للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة ،كما نود التنبيه على الطلبة بضرورة التسجيل بموقع (النفاذ الوطني ) لكي يتمكن الطالب من عملية التسجيل متمنين للجميع التوفيق

وبينت وزارة الدفاع أن من شروط الالتحاق بالكليات العسكرية بوزارة الدفاع أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن لا يكون سبق أن أنسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

أن لا يزيد عمر المتقدم الحاصل على شهادة البكالوريوس عن 27 عاماً لجميع التخصصات و 30 عاماً للأطباء تخصص طبيب عام / جراحة,طبيب أسنان عند بداية العام الدراسي

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بالانتظام الكلي وأن لا يقل التقدير عن جيد.

أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة (القياس) للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وأن يحضر ما يثبت ذلك.

ألا يقل الطول عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن حسب الجدول الطبي وأن يكون غير متزوج من امرأة أجنبية.

أن يكون الطالب حاصل على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية و ذلك في جميع التخصصات الطبية و الصحية وأن يكون قد أنهى فترة الامتياز وذلك للتخصصات الطبية.

أن يجتاز جميع إجراءات القبول المقابلة الشخصية , الكشف الطبي , التزكية الأمنية إلى آخره وأن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض أخرى معدية.

لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين.

وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.