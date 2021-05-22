شرطة حائل: القبض على مواطن صوّر رجال الأمن وتلفظ عليهم

صَرّح النقيب طارق النصار، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن نتائج المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم المعلوماتية وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لقيامه بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية.

وأضاف المتحدث، في بيان حصلت الوئام على نسخة منه، أن المواطن قام بالتعليق عليها بألفاظ وعبارات مسيئة ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المتحدث أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.