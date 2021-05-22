هل يستدعى إجراء فحص مخبري بعد زوال اعراض كورونا؟.. الصحة تجيب

أجابت وزارة الصحة ممثلة في مركز 937 صحة على استفسار أحد الأشخاص بشأن مدى الحاجة لخضوعه للمسحة الثانية بعد تعافيه من فيروس كورونا وزوال الأعراض عنه.

وقال مركز 937 صحة على موقع “تويتر” ردًا على سؤال بهذا الشأن :”بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية .

وأوضحت في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري”.