يترقب وصول ملياري دولار.. السودان يشيد بدور السعودية: تقود حملة لضمان إعفاء الديون

يترقب السودان وصول تمويلات بقمية ملياري دولار لضخها في العديد من المشروعات بغرض تعزيز برنامجه للإصلاح الاقتصادي.

ووفق الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، فإن الخرطوم تنتظر تمويل مشاريع في البلاد بقيمة ملياري دولار خلال 15 شهرا.

وقال جبريل لتلفزيون العربية إن الحكومة السودانية قامت بإصلاحات في البلاد كان لها وقع إيجابي على الصعيد الدولي.

وأشاد الوزير بالسعودية التي تقود حملة لضمان إعفاء السودان من ديونه.

وكان عبدالله حمدك رئيس وزراء السودان قد أشار إلى أن السعودية تعهدت بقيادة عمل مع السودان خارج نادي باريس لإعفاء ديونها على الخرطوم.

وتأتي تصريحات جبريل بعد انتهاء مؤتمر باريس لدعم السودان والذي توصل إلى نتائج ناجحة تفوق التوقعات، حيث أعلنت عدة دول إعفاء السودان من الديون، أو إلغاء بعضها، بالإضافة لمنح ضخمة.