مقاتلات التحالف تستهدف تجمعات حوثية  بمأرب

قال الناطق باسم الجيش الوطني اليمني العميد عبده مجلي إن ميليشيا الحوثي تعرضت لضربات موجعة وانتكاسات كبيرة في مختلف جبهات القتال.

وكانت مقاتلات التحالف قد استهدفت تجمعات حوثية غرب مأرب وتدمر عربة مدرعة للميليشيا بجبهة المشجح وطقمين بجبهة الكسارة.

وعلى الصعيد الميداني أيضا فقد استهدفت القوات مواقع تابعة لميليشيا الحوثي شرق مدينة حيس، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفها وتدمر أسلحة مختلفة، ردا على قصفها للمدينة بالقذائف وإحراق أحد منازلها.

من جهته أفاد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن مليشيا الحوثي شنّت هجوماً على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، إلا أن أبطال الجيش والمقاومة أفشلوا الهجوم في لحظاته الأولى وأجبروا المليشيا على التراجع والفرار بعد مصرع 8 من عناصرها وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.