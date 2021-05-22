جامعتا نجران  والأمير سطام تعلنان مواعيد القبول للطلاب والطالبات.. والإمام تحتفي بتخريج الدفعة الـ 42 

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم .

وأوضحت الجامعة أن القبول سيكون على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى 23 ذو القعدة، حتى 28 من ذات الشهر، بينما تنطلق المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة 16 ذو الحجة وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه .

من جهته أفاد وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل السعودية أو من خارجها، وكذلك ألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاما، ولا تقل درجة المتقدم في اختبارات القدرات والتحصيلي عن 50 درجة، إضافة إلى أنه لم يسبق فصله أكاديمياً أو تأديبياً من أي جامعة أخرى، ولا مقيداً في أي جهة تعليمية أخرى .

وبيّن العمري طريقة احتساب النسب المؤهلة للتخصصات، حيث إن الثانوية تمثل 40%، و 30% للاختبار التحصيلي، بينما 30% للقدرات العامة، مشيراً إلى طريقة احتساب الموزونة، التي تتمثل في 60% للثانوية ، و 40% للقدرات العامة، مشيراً إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي ستكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي : https://dadr.nu.edu.sa/94 .

فيما حددت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ، بدء التسجيل للفصل الصيفي للطلاب والطالبات ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك بدءًا من يوم الأحد 25-10-1442هـ ويستمر التسجيل ثلاثة أيام.

وأوضحت عمادة شؤون القبول والتسجيل، أن الدراسة للفصل الصيفي تبدأ بمشيئة الله يوم الأحد 3-11-1442هـ ، حيث ستكون الدراسة عن بعد للمقررات النظرية وحضورياً للمقررات العملية ، فيما ستكون الاختبارات الفصلية والنهائية حضورية.

وفي ذات السياق تحتفي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، يوم الثلاثاء القادم افتراضياً بتخريج الدفعة الـ 42 من طلبتها.

وعبر رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، عن اعتزازه برعاية أمير المنطقة الشرقية الذي يحرص سنوياً بتشريف الجامعة في حفل التخرج والبالغ عددهم لهذا العام (٧٠١٨) طالباً وطالبة، يشاركهم فرحتهم وهم يقطفون ثمار جدهم واجتهادهم ليساهموا في بناء هذا الوطن المعطاء ويشاركوا في تحقيق التنمية كل بدوره وحسب تخصصه.

وأكد الدكتور الربيش أن القيادة الرشيدة تـُقدم دعماً سخياً لقطاع التعليم من أجل بناء جيل مبدع ومتميز في كافة المجالات، و الجميع يلمس هذا الدعم والاهتمام على أرض الواقع وأن الاستثمار الحقيقي إنما هو في الإنسان وأن التطور لن يكون إلا بتعليم متميز لكي يُخرج لنا جيل مبدع.

بدوره هنأ عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله ال مريح الخريجين بمناسبة حصولهم على درجة البكالوريوس، مؤكداً أن الجامعة تعمل بجهد دؤوب وعزم لا يفتر من أجل بناء الجيل القادم من شباب الوطن، والمساهمة في بناء النموذج الحضاري المشرق .