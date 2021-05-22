جامعة هارفارد : إسرائيل نظام عنصري .. والفلسطينيون محرومون من المقاومة

ندد أعضاء هيئة التدريس بجامعة هارفارد الأمريكية بما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، ووصفته نظامها بالعنصري.

يأتي هذا بعدما وقع أكثر من 70 عضواً من أعضاء هيئة التدريس على بيان، أكدوا فيه دعمهم لنضال التحرير الفلسطيني، وطالبوا الولايات المتحدة بإدانة عدوان الكيان الصهيوني.

وجاء في البيان: بصفتنا باحثين مقيمين في الولايات المتحدة يعارضون العنصرية والعنف الاستعماري بجميع أشكاله، نكتب للتعبير عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية وتقرير المصير.

وأضاف البيان أن الكيان الصهيوني نظام فصل عنصري يغذيه الدعم الأميركي، منتقدا تسهيل الكيان الهجمات اليمينية المتطرفة على الفلسطينيين و الهجوم العسكري على غزة.

وشدد البيان أن الفلسطينيين محرومون من حق المقاومة، وكل إجراء للدفاع عن النفس من قبل شعب بدون دولة أو جيش ضد قوة نووية تدعمها الولايات المتحدة يخضع للرقابة الفورية، بينما يواصل (الكيان الصهيوني) اعتداءاته العنيفة مع الإفلات من العقاب.

وقد تم التوقيع على البيان من قبل أعضاء كلية الآداب والعلوم بجامعة هارفارد، بما في ذلك عشرة منتسبين إلى قسم الدراسات الأميركية الأفريقية والأفريقية بجامعة هارفارد، و 13 من قسم الأنثروبولوجيا بالمدارس، و 17 تابعًا لقسم تاريخ وتاريخ العلوم.