كارثة كبرى في مصفاة نفط إيرانية تخلف العديد من القتلى .. و طهران تتكتم

تداولت تقارير إخبارية عديدة خبر وقوع انفجار في مصفاة نفط عبادان،الإيرانية، خلف العديد من القتلى و الجرحى، فيما مارست السلطات سياسة التكتم المعهودة.

وأكدت وزارة النفط الإيرانية اكتشاف تسريب خطير في وحدة التكسير بمصفاة عبادان الإيرانية.

ونقلت الإذاعة الحكومية الإيرانية عن حميد رضا تركي مدير السلامة بالمصفاة نفيه تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عن وقوع انفجار في المصفاة وإصابة ثلاثة عمال.

ونقلت “شانا” عن المصفاة قولها إن “الإصلاحات تمت بسرعة ولم تقع أي إصابات أو أضرار بالمرافق”.

وفي الوقت نفسه نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مدير إدارة حماية البيئة المحلية قوله “إنه تم رفع شكوى إلى السلطات القضائية ضد المصفاة لتسببها في تلوث نتيجة التسريب”.

ولم تذكر التقارير ما إذا كان الإنتاج قد تأثر في عبادان أقدم وأكبر مصفاة في إيران.