الأكبر من نوعه.. تحالف «سعودي بريطاني» لتقديم منتجات فنية متميزة

وقعت شركة «ثرى الوطن» المحدودة، ومؤسسة «ليالي» للإنتاج المرئي والصوتي، وشركة «أوسكار إيفينتس هاوس» البريطانية، اتفاقية تعاون إعلامي وترفيهي في السعودية.

الاتفاقية الجديدة عبارة عن «تحالف جديد لإثراء السوق السعودي» وتقديم منتجات متميزة في مجالات فنية وإعلامية مختلفة بالاستعانة بأهم الخبراء والفنيين وتوفير فرص لنقل الخبرات لأبناء المملكة العاملين في المجالات الفنية والاعلامية المختلفة، وبناء جيل جديد من الفنانيين السعوديين، الذين سيحملون في المستقبل راية الفن العربي ويساهموا في نشر قوته الناعمة.

شركة «ثرى الوطن» من الشركات الرائدة في عدد من المجالات المختلفة منها المتعلق بالتقنية وتقديم الحلول الذكية في المملكة.

أما مؤسسة «ليالي للإنتاج المرئي والصوتي» لصاحبها المخرج الكبير عامر الحمود، فتعتبر إحدى الشركات الرائدة في مجال الإنتاج الفني والدرامي في المملكة بخبرة تزيد عن 30 عاما في إنتاج الأعمال الدرامية كما كان لها السبق في إنشاء أول مركز للتدريب الإعلامي والإعلاني في المملكة.

أما شركة «أوسكار ايفينتس هاوس» البريطانية لها تاريخ عريق في إنتاج الأعمال السينمائية والمسلسلات والبرامج التلفزيونية وإدارة القنوات الفضائية وتنظيم الحفلات كما تعد الوكيل الحصري في الشرق الأوسط لمجموعة من أهم الشركات العالمية العاملة في قطاع الإنترنت وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التدريب والتعليم بمختلف أنواعها.