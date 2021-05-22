الحريري: يجب على “عون” ترك محاربة طواحين الهواء والخروج من الأزقة

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري عن أسفه لما يقوم به الرئيس اللبناني ميشيل عون، من تعطيل لإرادة البرلمان.

وسخر الحريري من عون خلال كلمة بالبرلمان، قائلا :” علينا ان نعترف ان فخامة الرئيس يمتلك تجربة كبيرة، لا بل باعا طويلا في التعطيل”.

وأضاف أن دعوتي الصادقة إلى فخامة الرئيس وفريقه السياسي، أن يكفوا في هذه السنة الأخيرة المتبقية من عهده عن محاربة طواحين الهواء، والخروج من الأزقّة الضيقة، التي علقوا فيها طوال خمسة أعوام، فأوصلتنا وأوصلتهم إلى هنا.

وتابع قائلا : إن لبنان يستحق محاولة جديدة، ويستحق طريقة أخرى، ويستحق نتيجة غير الفشل.

وشدد في حديثه : ” القرار كان ويبقى تعطيل تشكيل الحكومة، واستخدام الوقت المستقطع لتهشيل سعد الحريري ودفعه إلى الاعتذار، فقط، لأن فخامة الرئيس لا يريد الاعتراف بإرادة المجلس النيابي”.