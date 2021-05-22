الإعلان عن القائمة النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية اللجنة الأولمبية

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم القوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة للدورة الأولمبية 2021-2024م.

وكشفت اللجنة في بيان لها أن لجنة الطعون لم تتلق اعتراضات على القائمة الوحيدة المرشحة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتضم القائمة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائباً للرئيس، وعضوية كل من : صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومعالي الأستاذ ياسر الرميان، وياسر المسحل، وأحمد طباع، وأضواء العريفي، والدكتور حبيب الربعان، والدكتور غسان طاشكندي، وأحمد الصبان، والمهندس أحمد القضماني، والعميد شداد العمري، وإبراهيم المعيقل.