المغرب يبعث بطائرة خاصة لترحيل سفيرته بمدريد على وجه السرعة.. ما الأمر

بعث المغرب بطائرة خاصة إلى مدريد لجلب سفيرته، كريمة بنيعيش، بعد تصاعد التوتر بين المغرب وإسبانيا.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة، فإن الخارجية المغربية أرسلت طائرة خاصة، بدلا من استخدام الوسائل الاعتيادية في جلب السفراء، الذين يتقرر استدعاؤهم للتشاور.

وأضاف أن المغرب تعمد أن يبعث طائرة خاصة، على وجه السرعة، لترحيل السفيرة، كإشارة منه إلى عدم قبول تصرف استدعاء سفيرته من لدن الخارجية الإسبانية “بشكل غير لائق”.

وكانت الخارجية الإسبانية قد استدعت، يوم الثلاثاء الماضي، بنيعيش على خلفية أزمة الهجرة في سبتة، وطلبت منها أن تحضر في نصف ساعة، وهو تصرف وجده بوريطة غير مسبوق، وغير مألوف.

وشدد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة على أن بنيعيش لن تعود إلى مدريد ما دامت الأزمة المرتبطة بوجود زعيم البوليساريو في إسبانيا قائمة.

يذكر أن الطريقة الروتينية تستغرق في وصول السفراء، الذين يجري استدعاؤهم للأسباب المذكورة، فترة أطول من الوقت.