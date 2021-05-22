مع دعوات باتخاذ قرار صارم مثل المملكة..إحباط تهريب 4 أطنان حشيش من لبنان إلى مصر

أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان لها اليوم السبت، عن إحباط مخطط لتهريب أربعة أطنان من الحشيش من صيدا في الجنوب إلى ميناء الإسكندرية في مصر.

وبحسب بيان الرئاسة فإن لبنان حريص على مكافحة التهريب على أنواعه ومنع كل ما يسيء إلى سمعته وعلاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة.

يذكر أن المملكة كانت قد قررت حظر استيراد الخضراوات والفواكه من لبنان، بعد اكتشاف 5.3 مليون حبة من الكبتاغون، وهو نوع من أنواع مخدر الأمفيتامين، مخبأة في شحنات من فاكهة الرمّان.

ودعا عدد من الساسة في لبنان إلى مسعى جديد لمكافحة تهريب المخدرات بعد قرار المملكة بحظر استيراد الخضراوات والفواكه من لبنان في أبريل الماضي، بسبب التهريب مما أغلق سوقاً كبيرة أمام المزارعين اللبنانيين.