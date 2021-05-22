اليمن.. الحوثي يفجّر منزل معارض للمليشيا على قاطنيه بالضالع

في انتهاك جديد للحوثي وزيادة القمع على اليمنيين، أقدمت الميليشيا، على تفجير منزل أحد وجهاء محافظة الضالع، جنوب البلاد.

وبحسب مصادر محلية، فإن ميليشيا الحوثي قامت بتفجير منزل أحمد عبادي العقري، في قرية العقر بمديرية جُبَن بالعبوات الناسفة والمتفجرات.

وأضافت أن العقري كان قد عاد إلى منزله خلال شهر رمضان، قادما من مريس التي يتواجد فيها منذ سنوات، وعقب عودته وجهت الميليشيات حملة للقبض عليه ولكنه قام بمواجهتهم والاشتباك معهم.

وقد أسفرت الاشتباكات عن إصابة اثنين من مسلحي الحوثي، فيما أصيب نجل العقري.

يذكر أن ميليشيا الحوثي دأبت على تفجير منازل المناهضين لمشروعها الانقلابي وذلك ضمن أساليبها الإجرامية لإرهاب المواطنين والمناهضين لها في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها بقوة السلاح.

وبحسب تقرير حديث للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل فإن ميليشيات الحوثي فجرت أكثر من 816 منزلًا في مختلف محافظات الجمهورية، منذ انقلابها على الدولة في أواخر 2014.