الشرطة: ضبط وافدين مخالفين بحوزتهما أموال وقاما بإيواء 11 عاملة متغيبة في حائل 

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة حائل من القبض على وافدين من الجنسية الإندونيسية لإيوائهما 11 عاملة متغيبة عن العمل في مخالفة لنظام الإقامة والعمل.

وفي التفاصيل فقد صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية أسفرت – بفضل الله – عن القبض على وافدين من الجنسية الإندونيسية في العقدين الرابع والخامس من العمر، لإيوائهما (11) عاملة متغيبة عن العمل في مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي قدره (41193) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.