خلال شهر.. أكثر من 47 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حفر الباطن

قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفياتها خدماتها العلاجية والتشخيصية في أقسام الطوارئ لـ47,695 مراجع خلال شهر رمضان لعام 1442هـ إذا بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد العام 15,947 مراجعاً.

فيما بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال 13,920 مراجعا ليصل عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى حفر الباطن المركزي 7,455 مراجعاً.

وتخطى مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى القيصومة 7,361 مراجعاً وسجل قسم الطوارئ بمستشفى السعيرة 2,203 مراجعاً كما بلغ عدد مراجعي الطوارئ بمستشفى الصحة النفسية 809 مراجعاً.