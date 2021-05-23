إيران.. 9 مصابين في انفجار داخل مصنع للكيماويات

أصيب 9 أشخاص على الأقل، في انفجار تبعه حريق بمصنع للكيماويات والألعاب النارية في إقليم أصفهان وسط إيران.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية فإن الانفجار المشار إليه وقع صباح يوم الأحد.

ونقلت وكالة مهر الرسمية للأنباء عن عباس عبدي المتحدث باسم الطوارئ الطبية في أصفهان قوله إن “سبب الانفجار بمصنع سيباهان نارجوستار للكيماويات لا يزال قيد التحقيق. نقل تسعة مصابين إلى المستشفى”.

وضربت سلسلة حوادث مجهولة إيران، مؤخرا، أحدثها حريق واسع النطاق، في 8 مايو/أيار الجاري، عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوبي إيران التي تضم محطة “بوشهر” النووية.